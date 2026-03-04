Claude batte ChatGPT tra le app più scaricate | quali sono le differenze tra i due modelli di IA

Claude ha superato ChatGPT tra le applicazioni di intelligenza artificiale più scaricate, dopo che Anthropic ha deciso di non cedere alle richieste del Pentagono. Di conseguenza, molti utenti hanno scelto di abbandonare ChatGPT per scaricare Claude, il chatbot sviluppato dall’azienda di Dario Amodei. La situazione ha portato a un cambiamento nelle preferenze degli utenti nel settore delle IA.