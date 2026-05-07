Nella nona puntata di Pechino Express 2026, il pubblico ha assistito a momenti di intrattenimento tra cui l'intervento di Guido Meda, l'apparizione della Gialappa's Band e la presenza di Chanel Totti, che ha mostrato una nuova determinazione dopo le dichiarazioni di sua madre. La puntata, trasmessa su Sky Original, ha mescolato vari elementi di spettacolo, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori.

Parliamo di Chanel Totti, che dopo il videomessaggio che le ha inviato sua madre Ilary Blasi nel corso della tappa precedente sembra aver trovato un nuovo equilibrio. «Volevo dirti che sono molto orgogliosa di te, perché se sono qui a farti questo video significa che stai un pezzo avanti. Mi raccomando, non mollare, conosco i tuoi limiti, ma conosco anche le tue potenzialità. Questa è un’esperienza unica che ti ricorderai per sempre. Forza, ti amo!», le parole di Blasi che, come gli spettatori di Pechino Express hanno visto, hanno fatto breccia nella corazza della diciannovenne. «Mi è scesa la lacrimuccia, ogni tanto tocca buttare fuori. Pechino Express mi fa piangere, sono diventata un po’ più sensibile qua.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pechino Express 2026: la semifinale brilla grazie a Guido Meda, l'incursione della Gialappa's e la forza di Chanel Totti dopo le parole di mamma Ilary Blasi

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