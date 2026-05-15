Dopo il viaggio di un dirigente di alto livello a Pechino, si sono evidenziate alcune questioni ancora aperte. Tra queste, gli accordi commerciali tra i due paesi, le tensioni in Medio Oriente e la questione di Taiwan sono state al centro delle discussioni. Diversi incontri sono stati dedicati a questi temi, ma nessuna decisione definitiva è stata comunicata. Le parti coinvolte continuano a mantenere un atteggiamento riservato sulle prossime mosse.

Venerdì mattina Donald Trump è salito a bordo dell’AirForce One e ha lasciato la Cina (l’Air Force One è l’aereo su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti). Si è concluso così il secondo giorno di una visita attesa e molto seguita, in cui Trump e il presidente cinese Xi Jinping si sono scambiati cortesie e convenevoli e hanno promesso maggiore stabilità nelle relazioni bilaterali, ma poco altro. La prima era Taiwan. Xi ha cercato di far leva sulla rinnovata posizione di forza della Cina per spingere gli Stati Uniti a cambiare la propria politica ufficiale sull’isola, a cui gli Stati Uniti forniscono appoggio politico e militare e che la Cina minaccia di annettere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le cose rimaste in sospeso dopo il viaggio di Trump a Pechino

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