La Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz intanto Trump slitta il viaggio a Pechino

La Cina ha dichiarato che non fornirà aiuto agli Stati Uniti per riaprire lo Stretto di Hormuz e ha deciso di rinviare il viaggio di Donald Trump a Pechino. Gli analisti sostengono che questa decisione riflette una posizione di fermezza da parte di Pechino, mentre gli Stati Uniti si trovano a rischio di impantanarsi in Medio Oriente. La decisione di posticipare il viaggio è stata comunicata ufficialmente.

La Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz come richiesto dal presidente Donald Trump , ma accoglie la sua richiesta di rinvio dell’attesissimo viaggio di Trump a Pechino, poiché gli Stati Uniti rischiano di impantanarsi in Medio Oriente, affermano gli analisti. Gli ultimi sviluppi si stanno verificando mentre la guerra di Trump contro l’Iran, giunta alla terza settimana, si trova ad affrontare una pressione crescente, a causa dell’interruzione del flusso di petrolio attraverso lo stretto e del rifiuto degli alleati degli Stati Uniti di intervenire per garantirne la sicurezza. Ciò ha suscitato timori che la Cina, il principale rivale geopolitico degli Stati Uniti, possa trarre vantaggio da una guerra che, secondo alcuni, è stata avventata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz, intanto Trump slitta il viaggio a Pechino Articoli correlati Pechino rifiuta la proposta di Trump per lo Stretto di Hormuz: la Cina mantiene il distacco strategicoLa Cina ha respinto la proposta degli Stati Uniti di inviare navi nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della via navigabile,... Leggi anche: Trump: “Macron? Su una scala da 0 a 10, gli do 8. Credo che ci aiuterà con lo Stretto di Hormuz” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti Discussioni sull' argomento Giappone e Corea del sud riluttanti. E la Cina non ci pensa proprio; A Hormuz non ci sarà il soccorso cinese a Trump. Ma ora Pechino è costretta a mediare con Teheran; Trump alla Nato sullo Stretto di Hormuz: futuro negativo se non aiuta; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi. Guerra Iran, Trump: «Futuro della Nato molto negativo se non aiuta». Teheran: non vediamo ragioni per negoziare«L'incertezza sul destino del criminale Primo Ministro sionista Netanyahu e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano ... leggo.it Sprecando risorse in periferia, gli Stati Uniti rischiano il collasso come potenza egemone Parla Fareed Zakaria titolare di una rubrica su Washington Post Paolo Valentino, @Corriere x.com Fanno discutere negli Stati Uniti le dichiarazioni di Donald Trump, che ha affermato che un presidente non dovrebbe avere disturbi dell’apprendimento, prendendo di mira il governatore della California, Gavin Newsom, e la sua dislessia. Parlando ai giornalisti - facebook.com facebook