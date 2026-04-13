Ilaria Salis | Il mio processo è più che sospeso Ma mente | come stanno le cose

Un europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha dichiarato che il suo processo è “più che sospeso”, ma fonti giudiziarie indicano che l’udienza preliminare non è ancora stata fissata e non ci sono decisioni ufficiali in merito. La vicenda riguarda un procedimento penale ancora in fase di definizione, senza che siano state emesse sentenze o decisioni definitive. La situazione giudiziaria è in evoluzione e al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle prossime tappe.

Ilaria Salis esulta troppo in fretta. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, spiega: "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo". Il motivo per cui il procedimento è terminato? "Perché il Parlamento ha confermato l'immunità. Dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis: "Il mio processo è più che sospeso". Ma mente: come stanno le cose Ilaria Salis “graziata” dall’Ungheria di Orban: «Hanno posto termine al mio processo». Ma non era un regime?Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis: l’Ungheria ha sostanzialmente cancellato il suo processo. Ilaria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono...