Le BINI arrivano a Roma | concerto alla Cavea il 1° settembre 2026

Il gruppo filippino Le BINI si appresta a esibirsi per la prima volta in Italia, con un concerto previsto il 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma. La band, che ha totalizzato oltre due miliardi di stream a livello mondiale, sarà in scena nell’ambito del Roma Summer Fest, come tappa del Signals World Tour. La data segna il debutto del gruppo nel nostro paese e si inserisce in un calendario di concerti internazionali.

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