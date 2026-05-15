Le BINI arrivano a Roma | concerto alla Cavea il 1° settembre 2026

Da funweek.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo filippino Le BINI si appresta a esibirsi per la prima volta in Italia, con un concerto previsto il 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma. La band, che ha totalizzato oltre due miliardi di stream a livello mondiale, sarà in scena nell’ambito del Roma Summer Fest, come tappa del Signals World Tour. La data segna il debutto del gruppo nel nostro paese e si inserisce in un calendario di concerti internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le BINI arrivano per la prima volta in Italia. Il gruppo filippino da oltre 2 miliardi di stream globali sarà protagonista martedì 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, all’interno del Roma Summer Fest, con una tappa del Signals World Tour. I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 15 maggio 2026 dalle 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00. Il live si preannuncia essere un’occasione unica per vivere dal vivo i più grandi successi della band e le nuove tracce dell’EP Signals, in uno spettacolo che promette tutta la carica del pop filippino contemporaneo. 🔗 Leggi su Funweek.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Le riserve arrivano a settembre: punite le speculazioni". Del Debbio all'attaccoL'escalation dei prezzi di benzina e gasolio, innescato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, continua a pesare su famiglie e imprese.

Feste di Settembre 2026 a Lanciano, svelati i big: in piazza arrivano Ermal Meta e Fabrizio MoroErmal Meta e Fabrizio Moro pronti ad accendere le Feste di Settembre 2026 a Lanciano.

roma le bini arrivano aLe BINI arrivano a Roma: concerto alla Cavea il 1° settembre 2026Le BINI arrivano per la prima volta in Italia: il gruppo filippino sarà in concerto il 1° settembre 2026 alla Cavea di Roma per il Signals World Tour. funweek.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web