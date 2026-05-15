Le BINI arrivano a Roma | concerto alla Cavea il 1° settembre 2026
Il gruppo filippino Le BINI si appresta a esibirsi per la prima volta in Italia, con un concerto previsto il 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma. La band, che ha totalizzato oltre due miliardi di stream a livello mondiale, sarà in scena nell’ambito del Roma Summer Fest, come tappa del Signals World Tour. La data segna il debutto del gruppo nel nostro paese e si inserisce in un calendario di concerti internazionali.
Le BINI arrivano per la prima volta in Italia. Il gruppo filippino da oltre 2 miliardi di stream globali sarà protagonista martedì 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, all’interno del Roma Summer Fest, con una tappa del Signals World Tour. I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 15 maggio 2026 dalle 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00. Il live si preannuncia essere un’occasione unica per vivere dal vivo i più grandi successi della band e le nuove tracce dell’EP Signals, in uno spettacolo che promette tutta la carica del pop filippino contemporaneo. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Le BINI arrivano a Roma: concerto alla Cavea il 1° settembre 2026Le BINI arrivano per la prima volta in Italia: il gruppo filippino sarà in concerto il 1° settembre 2026 alla Cavea di Roma per il Signals World Tour. funweek.it
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