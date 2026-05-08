Feste di Settembre 2026 a Lanciano svelati i big | in piazza arrivano Ermal Meta e Fabrizio Moro

Sono stati annunciati i due artisti che si esibiranno durante le Feste di Settembre 2026 a Lanciano. Ermal Meta salirà sul palco di Piazza Plebiscito il 15 settembre, mentre Fabrizio Moro si esibirà il giorno successivo. Le date e i nomi sono stati comunicati ufficialmente, confermando la presenza dei due cantanti nell’ambito della manifestazione cittadina.

Ermal Meta e Fabrizio Moro pronti ad accendere le Feste di Settembre 2026 a Lanciano. Sono stati ufficializzati i nomi dei due artisti che saliranno sul palco di Piazza Plebiscito il 15 e 16 settembre prossimi nell’ambito dell’edizione 2026 della storica manifestazione cittadina.L’annuncio è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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