A settembre arriveranno le riserve di carburante, mentre si intensificano le accuse alle speculazioni sui prezzi di benzina e gasolio. Il conduttore televisivo ha commentato la situazione, che resta critica a causa dell’aumento dei costi energetici. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha contribuito all’impennata dei prezzi, creando difficoltà per molte famiglie e aziende.

L'escalation dei prezzi di benzina e gasolio, innescato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, continua a pesare su famiglie e imprese. In questo scenario di forte tensione sui mercati energetici, si riaccende anche il dibattito politico ed economico in Italia, tra accuse di speculazione e richieste di interventi immediati. Il giornalista Paolo Del Debbio, durante l'ultima puntata di “4 di sera”, è intervenuto sul tema, soffermandosi sul ruolo dell'Antitrust e denunciando con forza possibili dinamiche speculative. “Rimango stupito da ciò che non sta facendo l'Antitrust. - ha dichiarato Del Debbio - Sono cinque giorni che lo dico e continuerò a ripeterlo finché non interverrà, perché si sa perfettamente chi stabilisce i prezzi comunicati ai distributori la sera per il giorno successivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Le riserve arrivano a settembre: punite le speculazioni". Del Debbio all'attacco

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