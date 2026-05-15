L a semifinale del Grande Fratello Vip 2026 non è una puntata come tutte le altre, ma lo snodo che chiude la rosa dei finalisti. Stasera, venerdì 15 maggio, su Canale 5 Ilary Blasi alle 22:00 circa darà il via al penultimo appuntamento stagionale che vede come sempre Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici occupare le poltrone da opinioniste. Con tre finaliste già certe di giocarsi la vittoria: Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Il “Grande Fratello Vip 2026” batte l’Eurovision: Lucia Ilardo a sorpresa è la terza finalista Grande Fratello Vip 2026: semifinale, percentuali televoto oggi, sondaggi, news, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le anticipazioni della puntata, tra televoti flash che ridurranno il numero dei concorrenti in gioco e il ritono in Casa di Valeria Marini in missione "stellare"

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Anticipazioni Grande Fratello 17/11/25 Doppia eliminazione e ingresso Marina la Rosa

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