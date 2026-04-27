GF VIP l’ingresso stellare di Valeria Marini mette in subbuglio la casa

Valeria Marini è entrata come ospite nella casa del Grande Fratello VIP durante la puntata di domenica a pranzo. La showgirl ha varcato la porta principale portando con sé un vassoio di dolci, suscitando reazioni tra i concorrenti e il pubblico. La sua presenza ha causato scompiglio tra i partecipanti, creando momenti di discussione e scompiglio all’interno dell’abitazione.

Era attesa da tempo e finalmente è entrata come ospite. Valeria Marini approda nuovamente al GF VIP di Domenica ad orario di pranzo, portando in mano un vassoio di dolci. A freeze già attivato, mentre la showgirl avanza, l’inquadratura si sofferma sul volto attonito di Antonella Elia, esasperata già sul nascere da questo ingresso. E’ infatti costretta a portare la valigia della Marini con tanto di boa con piume annesso, e proferisce: “Oh no!”. “Purtroppo oggi sono parecchio seccata e quindi non saluto nessuno”, afferma la prima finalista. Valeria non si lascia intimidire e col sorriso le risponde: “E vabbè, peggio per te”. L’attrice, produttrice, stilista e showgirl, saluta i concorrenti con i suoi baci stellari: “Il Grande Fratello mi ha voluto qui dentro.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GF VIP, l’ingresso “stellare” di Valeria Marini mette in subbuglio la casa Notizie correlate Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: “Entro domenica”Valeria Marini, ospite nel salotto di Monica Setta di Storie al Bivio, nell’episodio che andrà in onda domani, sabato 25 aprile alle 15. Grande Fratello Vip 2026, l’ingresso di Valeria Marini nella casa | Video MediasetCi siamo: Valeria Marini varca la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2026 facendo il suo ingresso! Cosa succederà? Valeria Marini torna... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Valeria Marini sorprende i VIP con il suo ingresso in Casa Video; Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: Entro domenica; Grande Fratello Vip, arriva Valeria Marini: quando è previsto l'ingresso ufficiale; Grande Fratello Vip: Valeria Marini entra nella Casa, ma che ruolo avrà?. GF VIP, l’ingresso stellare di Valeria Marini mette in subbuglio la casaEra attesa da tempo e finalmente è entrata ma come ospite. Valeria Marini approda nuovamente al GF VIP di Domenica ad orario di pranzo, portando in mano un vassoio di dolci. A freeze già attivato, men ... 361magazine.com Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra nella Casa come ospite speciale: gelo immediato con Antonella EliaNuovo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: l’ingresso a sorpresa di Valeria Marini ha subito acceso gli animi, soprattutto per la reazione gelida di Antonella Elia. Per la showgirl ... comingsoon.it «Sono entrata in pace, Antonella». Così Valeria Marini, appena varcata la soglia della Casa del Grande Fratello Vip, ha rotto il silenzio rivolgendosi direttamente alla Elia. Il suo arrivo, oggi domenica 26 aprile, ha sorpreso tutti i concorrenti: mentre pranzavano, - facebook.com facebook Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com