Nella casa del Grande Fratello Vip si sono riunite due showgirl che non si vedevano da sei anni, Valeria Marini e Antonella Elia. La loro presenza ha suscitato attenzione tra i concorrenti e i telespettatori, creando un clima di attesa per le prossime giornate. La loro riunione ha attirato l’interesse di chi segue il reality, con discussioni e scontri che potrebbero svilupparsi nei prossimi giorni.

Valeria Marini e Antonella Elia: dopo 6 anni si rincontrano nella Casa del Gf Vip. Si prevedono dei giorni scoppiettanti. Sullo sfondo i tecnicismi di Francesca Manzini che crea coreografie per la showgirl stellare Ieri un ingresso all’interno della Casa delGf Vipche ha sconvolto tutti, quello diValeria Marini. La showgirl stellare sarà special guest per qualche giorno ma, al tempo stesso, la sua presenza non è molto gradita da Antonella Elia che non ha accolto bene la notizia. Stanno spopolando sui social i video e le foto della sua faccia non appena è entrata in Casa la rivale. Le due avevano già convissuto al Gf Vip nel 2020 e il loro rapporto non andò non molto bene e adesso si trovano di nuovo a convivere e a dover passare del tempo insieme.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf Vip, l’ingresso stellare di Valeria Marini che porta scompiglio

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