Ferentino LDA & Aka 7even in concerto

A Ferentino, in occasione della festa patronale del 1° maggio, Piazza Matteotti sarà teatro di un concerto gratuito con LDA e Aka 7even, due artisti molto noti nel panorama musicale italiano contemporaneo. La città si prepara ad accogliere un evento che vede coinvolti artisti di grande popolarità, con l’obiettivo di offrire un momento di intrattenimento durante le celebrazioni primaverili. L’evento rappresenta uno dei momenti principali della programmazione locale per questa ricorrenza.

La Città di Ferentino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: in occasione della festa patronale del 1° maggio, Piazza Matteotti ospiterà il grande concerto gratuito di LDA & AKA 7EVEN, tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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