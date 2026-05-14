La Lazio si trova in una fase di incertezza dopo la recente sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. La partita ha segnato la fine di una stagione difficile, che potrebbe portare a cambiamenti nello staff tecnico. Le voci sul possibile addio dell’allenatore si fanno sempre più insistenti, alimentando speculazioni sul futuro della squadra. La situazione resta da definire, mentre la società valuta le opzioni per la prossima annata.

La sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia non è solo un trofeo sfumato per la Lazio, ma la pietra tombale su una stagione complessa e, forse, su un intero ciclo tecnico. All’ombra di Formello, oggi, aleggia uno spettro che spaventa i tifosi molto più di una finale persa: quello del ridimensionamento. Sarri verso la rottura con Lotito: il Napoli alla finestra. Come sottolinea Repubblica, la vittoria in Coppa avrebbe potuto rappresentare il collante ideale per ricucire i rapporti tra il tecnico e la società biancoceleste, ma la sconfitta rischia ora di segnare la rottura definitiva. Il futuro del “Comandante” appare più nebuloso che mai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lazio, tira aria di ridimensionamento. Sarri verso l’addio

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LAZIO MILAN -LIVE SARRI SOTTO LA NORD A FINE PARTITA

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