lazio cronaca di un disastro annunciato

Negli ultimi mesi, la situazione della squadra biancoceleste si è aggravata, con risultati sportivi che hanno portato a critiche e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le decisioni societarie e le scelte tecniche sono state al centro di discussioni, mentre la classifica si è deteriorata, allontanando la squadra dalle zone alte. La stagione si sta avviando verso una conclusione negativa, con poche speranze di miglioramenti imminenti. La gestione attuale viene spesso associata a una perdita di competitività e a un calo evidente delle prestazioni.

Una lenta discesa verso la mediocrità. E stavolta, a differenza delle precedenti stagioni in cui spesso c’era stato un saliscendi tra annate positive e inesorabili ridimensionamenti, sembra proprio che il presidente Lotito stia riportando la Lazio dove l’aveva presa: al funerale. Il club è fuori da due anni dalle coppe europee, non gli succedeva dagli anni Novanta. In questi 22 anni (da compiere il 19 luglio quando nel lontano 2004 divenne il numero uno della Lazio) conquistate quattro qualificazioni in Champions League, dieci all’Europa League mentre per sette volte ha fallito l’aggancio alle coppe, mai per due stagioni di seguito. Sei i... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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