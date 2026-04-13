Cronaca di un pacco annunciato | Lucca fallisce pure in Premier

Nella notte, la squadra di calcio locale ha subito una sconfitta pesante in campionato, segnando un fallimento che si aggiunge a una serie di risultati negativi. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra avversaria, determinando una battuta d’arresto per il club. La sconfitta si inserisce in un periodo difficile per la formazione, che ha già affrontato diverse difficoltà durante la stagione.

Se c’è una cosa che la gestione del mercato azzurro ci ha insegnato negli ultimi anni, è che quando si sbaglia un colpo, lo si sbaglia in maniera clamorosa. E la parabola di Lorenzo Lucca rischia di entrare di diritto nella Hall of Fame degli investimenti più scellerati dell’era De Laurentiis. “Lorenzo Lucca tornerà al Napoli al termine della stagione, poiché il Nottingham Forest non eserciterà l’opzione di acquisto da 35 milioni di euro. L’attaccante non rientra nei piani del Napoli per la stagione 202627 e quindi potrebbe partire nuovamente.” La notizia rilanciata da Nicolò Schira non sorprende nessuno, se non chi credeva alle favole: il Nottingham Forest non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Amazon ci riprova con lo smartphone: Alexa in tasca e cronaca di un disastro annunciatoTanto per capirci subito, una premessa: io sono un fan di Amazon, senza Amazon non so come farei a vivere, ordino tutto su Amazon, e adoro anche la...

EAV, cronaca di un fallimento annunciato: tra spettri del passato e macerie del presenteTempo di lettura: 3 minutiL’ombra del 2012, l’anno segnato dal fallimento di EAV Bus, torna a proiettarsi sul trasporto pubblico locale campano.