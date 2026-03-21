Amazon torna a puntare sullo sviluppo di uno smartphone con il sistema Alexa integrato. La società sta lavorando a un nuovo dispositivo, che dovrebbe essere dotato di funzionalità avanzate e integrazione vocale, secondo fonti vicine alla produzione. La notizia arriva in un momento di grande attenzione nel settore tech, con il colosso che cerca di consolidare la sua presenza anche nel mercato dei dispositivi mobili.

Tanto per capirci subito, una premessa: io sono un fan di Amazon, senza Amazon non so come farei a vivere, ordino tutto su Amazon, e adoro anche la sua storia, agli albori, come libreria infinita. Quando oggi entri in una Feltrinelli (o qualsiasi altra catena) e chiedi un libro, se è un libro importante regolarmente non ce l’hanno, te lo devono ordinare (“ripassi tra una settimana”), con Amazon ti arriva il giorno dopo, e non devo uscire di casa, e non devo parlare con nessuno, e non devo neppure fare la spesa, me la porta Amazon. E siccome sono il fondatore e l’unico esponente di Rifondazione Consumista, mi dimentico perfino cosa ordino, e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amazon ci riprova con lo smartphone: Alexa in tasca e cronaca di un disastro annunciato

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