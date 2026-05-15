Lazio | 275 milioni per le imprese piano per PMI e artigiani

Nella regione sono stati annunciati 275 milioni di euro destinati alle imprese, con un focus particolare su piccole e medie imprese e artigiani. Il piano prevede un sostegno specifico per le micro-imprese, che potranno accedere a fondi fino a 50 mila euro. Tra i settori che riceveranno priorità ci sono quelli produttivi e artigianali, anche se non sono stati specificati dettagli aggiuntivi sui criteri di assegnazione. Il bando è aperto a tutte le aziende interessate a presentare domanda.

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? Domande chiave Come possono le micro-imprese accedere ai fondi fino a 50 mila euro?. Quali settori riceveranno la priorità assoluta tra i 275 milioni stanziati?. Chi gestirà concretamente l'erogazione dei finanziamenti tramite la riserva BEI?. Come influirà questo piano sulla sopravvivenza delle botteghe artigiane locali?.? In Breve 120 milioni di euro derivano dalla riserva BEI per i finanziamenti aziendali. Fondi da 5 a 50 mila euro tramite il Nuovo Fondo Futuro. Erogazioni BEI tra 100 mila e 10 milioni per progetti industriali. Priorità a settore automotive e green per le PMI del litorale. Roberta Angelilli presenta a Civitavecchia un piano da 275 milioni di euro per sostenere le imprese locali, con fondi destinati anche al credito agevolato e all’artigianato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: 275 milioni per le imprese, piano per PMI e artigiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Regione Lazio lancia un piano da 275 milioni per imprese e professionisti Sullo stesso argomento Lazio: 275 milioni per le imprese, il piano per rilanciare il credito? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia 275 milioni di euro per il credito alle imprese. Credito alle imprese, il Lazio accelera: piano da 275 milioni con fondi Ue e BEIRoma, 23 aprile 2026 – Un intervento da 275 milioni di euro per rafforzare l’accesso al credito e sostenere la crescita delle imprese. A Cassino la Regione Lazio presenta i nuovi strumenti finanziari: 275 milioni per le imprese del territorio e 120 milioni BEI con riserva per l’automotive ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com Oggi a Viterbo la presentazione degli strumenti finanziari: 275 milioni di euro per le piccole e medie impreseSi è svolta oggi, giovedì 14 maggio, presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova a Viterbo, la conferenza stampa di presentazione della Regione Lazio per gli Strumenti di Finanza Agevolata per le PMI regi ... newtuscia.it Presentate a Viterbo le musure finanziarie della Regione LazioPacchetto di interventi di 275 milioni per misure di finanza agevolata per MPMI e liberi professionisti, 120 milioni dalla Banca europea degli investimenti (BEI) NewTuscia – VITERBO – Sostegno alle ... newtuscia.it Perché Sadiq Khan dice che i londinesi dovrebbero sperare che il West Ham rimanga in Premier League invece del Tottenham, poiché si profila un costo di 2,5 milioni di sterline se gli Hammers venissero retrocessi reddit