La Regione Lazio ha annunciato un investimento di 275 milioni di euro destinato a sostenere le imprese della regione. I fondi a tasso zero saranno disponibili a partire dall’11 maggio e rappresentano un intervento concreto per favorire l’accesso al credito delle aziende locali. Questa misura mira a facilitare la ripresa economica e a rafforzare la capacità di investimento delle imprese nel territorio.

? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia 275 milioni di euro per il credito alle imprese.. I nuovi fondi a tasso zero saranno operativi a partire dall'11 maggio.. La Regione Lazio mette in campo 275 milioni di euro per sostenere le imprese, tra fondi europei e risorse della Banca Europea per gli Investimenti, durante l’incontro tenutosi giovedì 23 aprile presso la Sala Tirreno. Il piano finanziario per il 2026 punta a mobilitare 155 milioni di euro provenienti dall’Europa e altri 120 milioni dalla BEI. L’obiettivo dichiarato è dare una spinta decisiva al credito e allo sviluppo produttivo del territorio, sfruttando il Programma Regionale FESR 20212027 con il supporto operativo di Lazio Innova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: 275 milioni per le imprese, il piano per rilanciare il credito

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