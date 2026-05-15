Lazio | 275 milioni per le imprese nuovi fondi per Civitavecchia

Il governo ha stanziato 275 milioni di euro destinati alle imprese della regione, con un focus particolare su Civitavecchia, che riceve nuovi fondi per lo sviluppo economico. Le microimprese del territorio possono accedere a finanziamenti a tasso zero, con requisiti specifici da rispettare. La Zona Logistica Speciale (ZLS) rappresenta un’opportunità per queste aziende di beneficiare di agevolazioni e supporto finanziario. Si tratta di un intervento volto a sostenere la crescita e l’ammodernamento delle realtà locali.

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? Punti chiave Come possono le microimprese di Civitavecchia sfruttare i vantaggi della ZLS?. Quali sono i requisiti per ottenere i prestiti a tasso zero?. Chi può accedere ai 12 milioni del Fondo Futuro per l'autoimpiego?. Come influirà il nuovo Fondo di Garanzia sulle banche locali?.? In Breve Nuovo Fondo Piccolo Credito offre 51,7 milioni per prestiti fino a 50mila euro.. Fondo Futuro stanzia 12,3 milioni per autoimpiego e nuovi professionisti fino a 25mila euro.. Fondo Patrimonializzazione PMI mette a disposizione 13,4 milioni per finanziamenti fino a 500mila euro.. Fondo di Garanzia regionale prevede 20 milioni con coperture bancarie fino al 90%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: 275 milioni per le imprese, nuovi fondi per Civitavecchia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Civitavecchia, dalla Regione Lazio 275 milioni per imprese e sviluppoCivitavecchia, 15 maggio 2026 – La Regione Lazio ha presentato a Civitavecchia il nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata destinato... Credito alle imprese, il Lazio accelera: piano da 275 milioni con fondi Ue e BEIRoma, 23 aprile 2026 – Un intervento da 275 milioni di euro per rafforzare l’accesso al credito e sostenere la crescita delle imprese. Dalla Regione Lazio 275 milioni per imprese e sviluppoLa Regione Lazio ha presentato ieri a Civitavecchia il nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata destinato a imprese e professionisti, con particolare attenzione alle opportunità legat ... trcgiornale.it A Cassino la Regione Lazio presenta i nuovi strumenti finanziari: 275 milioni per le imprese del territorio e 120 milioni BEI con riserva per l’automotive ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com Oggi a Viterbo la presentazione degli strumenti finanziari: 275 milioni di euro per le piccole e medie impreseSi è svolta oggi, giovedì 14 maggio, presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova a Viterbo, la conferenza stampa di presentazione della Regione Lazio per gli Strumenti di Finanza Agevolata per le PMI regi ... newtuscia.it Perché Sadiq Khan dice che i londinesi dovrebbero sperare che il West Ham rimanga in Premier League invece del Tottenham, poiché si profila un costo di 2,5 milioni di sterline se gli Hammers venissero retrocessi reddit