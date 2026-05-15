Civitavecchia dalla Regione Lazio 275 milioni per imprese e sviluppo

Il 15 maggio 2026, nella città di Civitavecchia, la Regione Lazio ha annunciato un investimento di 275 milioni di euro destinato alle imprese e ai progetti di sviluppo locale. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, durante il quale sono stati illustrati i dettagli delle nuove risorse finanziarie. L’obiettivo dichiarato è sostenere il tessuto imprenditoriale e favorire l’ammodernamento delle attività economiche presenti sul territorio. La somma sarà distribuita attraverso diversi strumenti di finanziamento e agevolazioni.

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