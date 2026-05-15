Durante la finale di Pechino Express 2026, i concorrenti Chanel Totti e Filippo Laurino sono stati dichiarati vincitori della gara. La puntata ha visto protagonisti vari momenti, tra cui prove di abilità, lanci nel vuoto e alcune sfide intense. La gara si è conclusa con la loro vittoria, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o sui concorrenti eliminati. La trasmissione si è conclusa con la premiazione dei vincitori, confermando il risultato finale.

È stata una finalissima al cardiopalma e non poteva essere altrimenti vista la grinta delle tre coppie rimaste in gara, ma alla fine sono stati i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino ad arrivare per primi sul Tappeto Rosso del traguardo finale di Pechino Express 2026, il tempio Ninna-ji a Kyoto, e vincere la tredicesima edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Al secondo posto la coppia delle DJ, composta da Jo Squillo e Michelle Masullo, e al terzo la coppia dei Veloci, Fiona May e Patrick Stevens, costretti a lasciare la gara a pochi chilometri dal traguardo finale. L'ultima tappa di Pechino Express 2026, dopo oltre 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: il riassunto della finale

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I Raccomandati vincono Pechino Express: il trionfo della spontaneità di Chanel e Filippo

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