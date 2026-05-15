In Toscana, il mercato del lavoro offre numerose opportunità, ma molti giovani non si candidano per le posizioni più richieste. Un’indagine recente mostra che, nonostante la domanda elevata, alcune figure professionali sono spesso ignorate dai ragazzi al momento di scegliere il percorso lavorativo. La situazione riguarda vari settori, con lavori considerati indispensabili che restano scoperti. La carenza di candidati si riflette in diverse aree, evidenziando una discrepanza tra le esigenze del mercato e le preferenze dei giovani.

Firenze, 15 maggio 2026 – In Toscana non manca il lavoro, manca chi è disposto — o formato — per farlo. È questo il paradosso che emerge con sempre più chiarezza dall’osservatorio 2026 del Centro Nazionale Orientamento di ELIS, realizzato con Skuola.net e costruito incrociando i fabbisogni di oltre 130 realtà tra grandi gruppi industriali, PMI, università e centri di ricerca. Il quadro è netto: le aziende cercano soprattutto profili tecnico-pratici, ma faticano a reperirli. Non si tratta di nicchie, ma di ruoli che tengono in piedi infrastrutture, fabbriche, reti energetiche e servizi essenziali. Il dato che colpisce è culturale prima ancora che economico: il 48,9% degli studenti delle superiori dichiara di escludere a priori i mestieri tecnici, una percentuale in crescita rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, i 10 mestieri più richiesti, ma che i ragazzi scartano a priori

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