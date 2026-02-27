Casa in Italia cosa cercano gli stranieri | Borghi e località meno inflazionate La classifica dei 10 Comuni più richiesti

Nel 2025, gli acquirenti stranieri hanno mostrato un interesse crescente verso case in Italia, preferendo soprattutto borghi e località meno affollate. Una classifica individua i dieci Comuni più richiesti, evidenziando le mete preferite per l’acquisto di immobili. Le preferenze si concentrano su aree che offrono tranquillità e autenticità, lontano dalle grandi città e dai centri turistici più frequentati.

Roma, 27 febbraio 2026 – Nel 2025 l’interesse degli acquirenti internazionali verso il mercato immobiliare italiano evolve in modo sempre più evidente, segnando un passaggio chiave: dalla ricerca delle sole destinazioni iconiche e iper-turistiche a un’attenzione più ampia e consapevole verso territori capaci di offrire qualità della vita, autenticità e sostenibilità nel tempo. Secondo i dati di ‘Gate-away.com’, il portale immobiliare dedicato gli acquirenti esteri che cercano casa in Italia, la classifica dei 10 comuni italiani più ricercati nel 2025 racconta un’Italia diversa, fatta di borghi storici, centri di provincia, città d’arte e località costiere che intercettano nuove esigenze abitative e nuovi stili di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

