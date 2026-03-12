Soppressione Consigliere di parità i sindacati lanciano l’allarme | A rischio le tutele contro le discriminazioni sul posto di lavoro

Cgil, Cisl e Uil Marche hanno annunciato la soppressione dei Consigliere di parità territoriali, con il trasferimento delle competenze a un organismo centrale con sede a Roma. La decisione riguarda le rappresentanze che si occupano di tutelare le persone contro le discriminazioni sul luogo di lavoro. I sindacati temono che questa riforma possa mettere a rischio le tutele finora garantite.

Cgil, Cisl e Uil Marche esprimono forte preoccupazione per l'abolizione dei presidi territoriali e la centralizzazione delle competenze in un nuovo organismo con sede a Roma ANCONA- Cgil, Cisl e Uil Marche lanciano l’allarme sulla soppressione delle Consigliere di parità territoriali e sul trasferimento delle loro competenze a un nuovo organismo centrale con sede a Roma. Secondo i sindacati la scelta mina gravemente l’intero sistema di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, cancellando quei presidi territoriali che per anni hanno rappresentato un punto di riferimento concreto e accessibile per chi subisce discriminazioni sul lavoro.... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

