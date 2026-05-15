Lavori per diverse notti in autostrada | chiusi al traffico caselli e i tratti di A14

Tra il 18 e il 23 maggio sulla A14 Bologna-Taranto sono previsti lavori notturni di manutenzione e riqualificazione. Durante questo periodo, alcuni tratti autostradali, caselli e rampe di collegamento saranno chiusi al traffico. Le chiusure temporanee interesseranno diverse sezioni della carreggiata, con l’obiettivo di consentire gli interventi programmati senza influire sul traffico diurnale. La gestione delle chiusure sarà comunicata in anticipo e varrà per le ore notturne di quei giorni.

Sulla A14 Bologna-Taranto sono in programma diversi interventi di manutenzione e riqualificazione che comporteranno chiusure temporanee di tratti autostradali, stazioni e rampe di collegamento tra il 18 e il 23 maggio.Per lavori di pavimentazione sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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