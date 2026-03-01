Tre notti di lavori sull' A14 Dir | i tratti interessati come cambia la viabilità

Nelle notti tra lunedì 2 e mercoledì 4 marzo, sulla A14 Diramazione di Ravenna, saranno effettuati lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura temporanea di un tratto tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, in direzione Ravenna. Le operazioni si svolgeranno dalle 21 alle 5, influenzando la viabilità in quella zona.

