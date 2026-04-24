Lavori nelle gallerie dell' A26 | tre notti di stop al traffico i tratti chiusi e le date

Nelle prossime notti, alcune porzioni dell'A26 saranno chiuse al traffico per permettere lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie. Le chiusure riguarderanno specifici tratti dell'autostrada e sono programmate per tre notti consecutive. Questa misura temporanea si rende necessaria per garantire la sicurezza delle infrastrutture e consentire interventi tecnici. Le date precise delle chiusure sono state comunicate dalle autorità competenti.

Tre nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26. Lo stop al traffico in alcuni tratti dell'autostrada è stato disposto per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Le chiusure e le deviazioniIl tratto di A26 interessato dalle chiusure è quello tra Arona e Gravellona Toce.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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