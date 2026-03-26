A Bologna, i lavori per il tram stanno subendo variazioni a partire da aprile. Nelle ultime settimane, è stato completato lo smantellamento di alcune aree all’interno dell’incrocio principale, permettendo l’avvio di nuove fasi di intervento. Le modifiche alle modifiche riguardano in particolare la circolazione nel centro cittadino, con l’obiettivo di facilitare i lavori e ridurre i disagi per i cittadini.

Bologna, 26 marzo 2026 – Dopo che - tra ieri e oggi - si è “liberato” anche il centro dell’incrocio tra viale Pertini e Prati di Caprara, il programma dei lavori per la realizzazione della linea del tram va avanti in tutta la città di Bologna, anche durante le feste pasquali, con alcuni cambiamenti d’assetto. Porta San Felice: i lavori che restano da fare . Con l’inaugurazione alle spalle e la riapertura dell’intera via, si lavorerà ancora nei pressi della Porta in corrispondenza dei viali per completare le attività di collaudo e di ricollegamento delle nuove tubazioni del gas con quelle esistenti, in collaborazione con Hera. Tale intervento ha permesso il completo rinnovo delle tubazioni in corrispondenza dell’incrocio con via Saffi e Porta San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori per il tram a Bologna: cosa cambia in aprile

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