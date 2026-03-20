Aversa ha avviato i lavori per il cantiere del Mof, con una durata prevista di 270 giorni. Le operazioni sono state avviate in presenza di rappresentanti degli operatori mercatali, che seguiranno da vicino le fasi di realizzazione. Dopo un lungo periodo di attesa e di proteste, si è finalmente dato inizio ai lavori di ristrutturazione.

Dopo anni di attesa e di battaglie, si apre uno spiraglio per gli operatori del mercato ortofrutticolo. Ieri mattina è stata cantierizzata una parte della struttura del Mof di viale Europa, rimasta finora inagibile. I lavori prenderanno il via già da lunedì 23 marzo e avranno una durata prevista di 270 giorni. Per consentire l’avvio del cantiere sono stati rimossi alcuni pali della rete telefonica ed elettrica. Un piano di interventi da circa 700mila euro più Iva, finalizzato alla riqualificazione di una struttura strategica per la città e per l’intero Agro aversano. Dopo sei anni di stallo, tra promesse disattese, richieste di risarcimento e proteste, per gli operatori mercatali si intravede la fine del tunnel. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, al via il cantiere del Mof: “Lavori per 270 giorni, accanto agli operatori mercatali”

Articoli correlati

Leggi anche: Mof ad Aversa, assessore Di Palma: “Lavori tra 30 giorni. Atti in procura? Ho agito in trasparenza”

Via Bertini, ultimi giorni per il maxi cantiere: "Lavori conclusi prima del previsto". E riapre la rotondaLavori al termine con qualche settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma: da sabato sarà già percorribile la rotatoria, da metà settimana...

Tutti gli aggiornamenti su Aversa al via il cantiere del Mof...

Argomenti discussi: S.MARIA C.V. e il cantiere senza fine della scuola Gagliardi. Altri 4 MILA EURO agli imprenditori di AVERSA del doppio appalto da oltre UN MILIONE; Giugliano, fermi i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci: Riprenderanno domani.

S.MARIA C.V. e il cantiere senza fine della scuola Gagliardi. Altri 4 MILA EURO agli imprenditori di AVERSA del doppio appalto da oltre UN MILIONELa fine dei lavori era stimata nel dicembre scorso, ma ancora oggi non si hanno notizie su un'ipotetica chiusura del cantiere ... casertace.net