Lavori e niente acqua a Genova e in un comune limitrofo | le strade coinvolte

A Genova e in un comune vicino si sono verificate due interruzioni dell’approvvigionamento idrico programmate per l’intera giornata di martedì. Le strade interessate dall’interruzione a Genova e Serra Riccò sono state comunicate in anticipo alle utenze. La sospensione dell’acqua ha coinvolto diverse zone delle rispettive città, creando disagi per i residenti e le attività commerciali presenti nelle aree interessate. Nessun dettaglio sulle cause o sui tempi di ripristino è stato ancora diffuso.

Martedì sono state programmate due interruzioni idriche per tutto il giorno, una a Genova e una a Serra Riccò. La prima a Struppa dalle ore 9 alle ore 17 e la seconda tra le ore 8 e le ore 20. Ecco i dettagli e le strade coinvolte. Lavori in corso e niente acqua in Val Bisagno, le vie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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