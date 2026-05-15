Lavori e niente acqua a Genova e in un comune limitrofo | le strade coinvolte

Da genovatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova e in un comune vicino si sono verificate due interruzioni dell’approvvigionamento idrico programmate per l’intera giornata di martedì. Le strade interessate dall’interruzione a Genova e Serra Riccò sono state comunicate in anticipo alle utenze. La sospensione dell’acqua ha coinvolto diverse zone delle rispettive città, creando disagi per i residenti e le attività commerciali presenti nelle aree interessate. Nessun dettaglio sulle cause o sui tempi di ripristino è stato ancora diffuso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì sono state programmate due interruzioni idriche per tutto il giorno, una a Genova e una a Serra Riccò. La prima a Struppa dalle ore 9 alle ore 17 e la seconda tra le ore 8 e le ore 20. Ecco i dettagli e le strade coinvolte. Lavori in corso e niente acqua in Val Bisagno, le vie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Silvia Salis - Genova è una città fragile, lo sappiamo (02.03.26)

Video Silvia Salis - Genova è una città fragile, lo sappiamo (02.03.26)

Sullo stesso argomento

Lavori e niente acqua nel levante genovese: vie coinvolte (e ripercussioni in altri Comuni)Lavori di manutenzione della rete idrica e possibili disagi con sospensione dell'acqua nelle case, in molte vie del levante genovese, con...

Leggi anche: Lavori e niente acqua per un giorno in un Comune del levante

lavori e niente acquaLavori e niente acqua a Genova e in un comune limitrofo: le strade coinvolteMartedì 19 maggio dalle ore 9 alle ore 17 niente acqua nelle seguenti vie per lavori di distrettualizzazione della rete idrica. Salita San Martino dal civ 2a al civ 9 Salita Chiappa di Struppa Salita ... genovatoday.it

lavori e niente acquaLavori all’autostrada dell’acqua. Perini: Evitare gli sprechi, così limiteremo i disagiDalla tarda serata di venerdì 15 maggio, fino alla giornata di domenica 17, Firenze e parte dell’area metropolitana dovranno fare i conti con abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web