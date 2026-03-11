Lavori e niente acqua per un giorno in un Comune del levante

A Sori, nel levante, si svolgono lavori di sostituzione di un tratto di tubazione idrica in via Solimano. Per consentire l’intervento, Ireti ha comunicato che venerdì 13 marzo 2026 l’intera rete idrica resterà interrotta per un giorno, impedendo l’erogazione dell’acqua nella zona interessata. La modifica coinvolge esclusivamente questa via e il servizio sarà ripristinato al termine dei lavori.

Lavori in corso con interruzione idrica a Sori. Ireti ha spiegato che venerdì 13 marzo 2026 dovrà essere sostituito un tratto di tubazione idrica in via Solimano. Stangata bolletta dell'acqua, quanto si paga a Genova e in Liguria: tutti i dati sui rincariNiente acqua a Sori, quando e doveNiente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Lavori e niente acqua nel levante genovese: vie coinvolte (e ripercussioni in altri Comuni)Lavori di manutenzione della rete idrica e possibili disagi con sospensione dell'acqua nelle case, in molte vie del levante genovese, con... Leggi anche: Lavori in arrivo: niente acqua in tre quartieri e autobotti Elite assassins besiege the prince, monks form Tiger Formation and unleash a brutal slaughter Una selezione di notizie su Lavori e niente acqua per un giorno in... Temi più discussi: Guasto improvviso sulla condotta, di nuovo senza acqua quattro comuni della provincia; SASSARI: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIA PRINCIPESSA MARIA; Lavori sulla rete idrica, ecco dove potrebbe mancare l'acqua; Sorical comunica che il 5 marzo mancherà l’acqua in 21 comuni. Cosa succederà a Cosenza · CosenzaChannel.it. Lavori e niente acqua per un giorno in un Comune del levanteLavori in corso con interruzione idrica a Sori. Ireti ha spiegato che venerdì 13 marzo 2026 dovrà essere sostituito un tratto di tubazione idrica in via Solimano. Niente acqua, quindi, dalle ore 9 ... genovatoday.it Ancora niente acqua nel marsalese, lavori in corsoAncora niente acqua a Marsala. Il settore Lavori Pubblici del Comune, ha reso noto che i lavori di saldatura proseguono e che, ... itacanotizie.it Un intervento di Trieste Trasporti programmato per questa mattina, mercoledì 11 marzo, e comunicato dal Comune sul proprio canale Telegram, richiedeva che le rotaie del tram in via Martiri della libertà fossero sgombre dalle 6 - facebook.com facebook