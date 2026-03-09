Lavori e niente acqua nel levante genovese | vie coinvolte e ripercussioni in altri Comuni

A causa di interventi di manutenzione sulla rete idrica nel levante genovese, molte vie sono senza acqua. I lavori coinvolgono diverse strade e hanno provocato sospensioni del servizio anche in alcuni comuni vicini. La situazione si protrae con disagi per le famiglie che vivono nelle zone interessate. La manutenzione continuerà fino al completamento delle operazioni programmate.

Lavori di manutenzione della rete idrica e possibili disagi con sospensione dell'acqua nelle case, in molte vie del levante genovese, con ripercussioni anche nei comuni limitrofi. I lavori, lo ha spiegato Ireti, sono stati fissati per mercoledì 11 marzo 2026. Nelle seguenti vie sarà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle ore 8 alle ore 18. Ireti ha poi spiegato che "si potranno verificare fenomeni di abbassamenti di pressione nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. L’interruzione del servizio si rende necessaria per poter operare su una tubazione principale del diametro di 500 mm ubicata in Via Majorana a Quinto. Al termine dei lavori si procederà al riempimento progressivo della tubazione, operazione che richiederà alcune ore al fine di evitare sbalzi di pressione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Lavori urgenti: Epifania senza acqua, le vie coinvolteIreti ha comunicato che, a causa di lavori urgenti necessari per la riparazione di una condotta idrica in via Girolamo Gastaldi, martedì 6 gennaio...

Lavori in corso: due giorni senza acqua a Genova, le vie coinvolteLavori programmati di manutenzione alla rete idrica e niente acqua in due diverse giornate im alcune vie del Comune di Genova.

Una raccolta di contenuti su Lavori e niente acqua nel levante...

Temi più discussi: Diga Maccheronis, avanti i lavori: più acqua disponibile per l’irrigazione; Sidra, niente acqua a Catania e provincia: ecco quando e in quali zone; Perdita nella rete idrica, Borgo Nuovo e Passo di Rigano restano senz'acqua; Niente acqua domani a Chieti: ecco le zone interessate.

Ancora niente acqua nel marsalese, lavori in corsoAncora niente acqua a Marsala. Il settore Lavori Pubblici del Comune, ha reso noto che i lavori di saldatura proseguono e che, ... itacanotizie.it

Acqua marrone nell’Oltreserchio, per Geal il caso è chiusoNiente rimborsi o sconti in bolletta a pioggia dopo i disagi per l’acqua sporca. Ma chi ritiene di aver subito danni dimostrabili agli elettrodomestici può presentare un reclamo. Nella Commissione Lav ... noitv.it

STRADE DELLA ZONA INDUSTRIALE, Angiola e Cicconetti: “Bene l’avvio dei lavori, ma vigileremo sulla loro esecuzione” - facebook.com facebook

Rapallo: al via i lavori di ripristino del Molo San Michele di Pagana x.com