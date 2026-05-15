Lavori alla rete idrica investimento da 1,5 milioni per 16mila utenze | Ora servizio più sicuro
Sono stati avviati lavori sulla rete idrica con un investimento di 1,5 milioni di euro, destinati a migliorare il servizio per circa 16.000 utenze. I lavori prevedono interventi sulla rete di approvvigionamento e sul sistema di distribuzione dell’acqua, con l’obiettivo di garantire una fornitura più affidabile. L’intervento mira a rendere più sicuro l’approvvigionamento idrico e a incrementare l’efficienza del sistema di distribuzione, coinvolgendo le zone servite dall’infrastruttura.
Un approvvigionamento idrico sempre più sicuro e un sistema di distribuzione dell’acqua più efficiente, a servizio di oltre 16mila utenze. E’ il traguardo raggiunto dal comune di Cento grazie ai lavori di potenziamento della rete acquedottistica cittadina, portati a termine di recente dal Gruppo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Regina invests $147M in major construction projects this season
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