Aggiornato il piano da 300 mila euro per gli attraversamenti | lavori alla Trucca e in via Borgo Palazzo

La Giunta comunale ha approvato nuovamente il progetto di manutenzione straordinaria di viadotti e ponti cittadini, con un investimento di 300 mila euro, per l’anno 2025. Tra gli interventi previsti ci sono lavori di aggiornamento agli attraversamenti pedonali lungo la Trucca e in via Borgo Palazzo. La spesa comprende le risorse necessarie per realizzare gli interventi programmati in diverse zone della città.

Bergamo. La Giunta Carnevali ha riapprovato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria di viadotti e ponti cittadini per l’anno 2025 con un investimento di 300 mila euro. “La riapprovazione del progetto – spiegano dal Comune – si è resa necessaria dopo l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento di demolizione e ricostruzione della passerella ciclopedonale nel Parco della Trucca che non era prevista nella precedente deliberazione. L’aggiornamento – continuano da Palafrizzoni – ha comportato una revisione di alcune voci del quadro economico, senza modificare l’importo complessivo dell’investimento”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Pizza, in Italia il settore vale 15 mld (50 mila imprese e 300 mila addetti). Margherita, costo medio: 7,04 euro Amalfi, 500mila euro per il recupero del piano superiore di Palazzo San Benedetto: aggiudicati i lavoriUn nuovo intervento di recupero interesserà l’ex monastero di San Benedetto, sede del Comune di Amalfi: sono stati infatti aggiudicati i lavori per...