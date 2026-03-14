La truffa dell’agente segreto che ti trova lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro

A Roma circolano falsi agenti segreti che si presentano come impiegati del Vaticano o del Parlamento e offrono posti di lavoro, anche per familiari o conoscenti. Questi truffatori chiedono fino a 150 mila euro per garantire un impiego a Palazzo Chigi, sfruttando la credulità delle persone e creando false aspettative di incarichi ufficiali. La polizia sta indagando su queste pratiche fraudolente.

Passeggiando per Roma è facile incontrarne uno. Si spacciano per lavoratori del Vaticano e del Parlamento e promettono un posto anche all’astante o a un suo parente prossimo. Chiedono soldi in cambio. Poi incassano e spariscono. La truffa di recente ha però fatto un salto di qualità. Adesso c’è chi dice prima di essere prefetto o viceprefetto. E poi, una volta entrato in confidenza lo diceva sottovoce: «In realtà lavoro nei servizi segreti». Poi il copione rimaneva lo stesso, solo che stavolta il posto di lavoro ambitissimo era alla presidenza del Consiglio. Per rendere più credibile il tutto viaggiava a bordo di auto con lampeggiante e falsificava badge istituzionali. 🔗 Leggi su Open.online

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