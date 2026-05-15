Lavoratori domestici un esercito invisibile nelle case | a Firenze oltre 24mila tra colf e badanti
A Firenze, oltre 24.000 lavoratori domestici tra colf e badanti operano quotidianamente all’interno delle abitazioni. Queste persone si occupano di assistere anziani, mantenere le case in ordine e supportare le famiglie, spesso senza essere notate pubblicamente. La presenza di questo “esercito invisibile” rappresenta un elemento fondamentale per molte famiglie e per la cura di persone fragili. La loro attività quotidiana costituisce un tassello importante nella vita di molti residenti della città.
Firenze, 15 maggio 2026 – C’è un “esercito invisibile” che ogni giorno entra nelle case, accudisce anziani, pulisce appartamenti, aiuta famiglie e sostiene una parte sempre più fragile della società. A Firenze sono oltre 24mila le persone impiegate nel lavoro domestico, tra circa 11mila colf e più di 13mila badanti, numeri che fanno del capoluogo il principale punto di riferimento toscano "Un lavoro fondamentale, bisogni di cura sempre più complessi”. A tracciare il quadro è Elisabetta Di Lorenzo, direttrice del Patronato Acli di Firenze, che accende i riflettori su un comparto spesso poco raccontato ma ormai centrale nel welfare familiare e territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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