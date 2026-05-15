Firenze l’ esercito invisibile di colf e badanti | oltre 24 mila lavoratrici e lavoratori domestici

A Firenze, più di 24.000 persone lavorano come colf, badanti e assistenti domestici, un settore spesso poco visibile ma fondamentale per molte famiglie. Questi professionisti si dedicano quotidianamente alla cura di anziani, alla gestione delle faccende domestiche e al supporto delle famiglie, svolgendo un ruolo importante nelle case della città. Pur rappresentando un segmento numeroso nel mercato del lavoro locale, sono spesso invisibili nelle statistiche ufficiali e nelle discussioni pubbliche.

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