Firenze l’ esercito invisibile di colf e badanti | oltre 24 mila lavoratrici e lavoratori domestici
A Firenze, più di 24.000 persone lavorano come colf, badanti e assistenti domestici, un settore spesso poco visibile ma fondamentale per molte famiglie. Questi professionisti si dedicano quotidianamente alla cura di anziani, alla gestione delle faccende domestiche e al supporto delle famiglie, svolgendo un ruolo importante nelle case della città. Pur rappresentando un segmento numeroso nel mercato del lavoro locale, sono spesso invisibili nelle statistiche ufficiali e nelle discussioni pubbliche.
“È un ‘esercito invisibile’ quello composto da colf, badanti e lavoratrici e lavoratori domestici che ogni giorno si prendono cura di anziani, case e famiglie. Solo nell’area fiorentina sono oltre 24 mila le persone impiegate nel lavoro domestico, tra circa 11 mila colf e più di 13 mila badanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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