L’austerità non serve a nulla | il debito pubblico sale alle stelle

Negli ultimi mesi, il debito pubblico italiano ha continuato a crescere, mentre le politiche di austerità e le misure di stabilità si sono dimostrate insufficienti a contenere la situazione finanziaria del paese. Le autorità hanno adottato diverse strategie per gestire i conti pubblici, ma i numeri indicano che le spese e gli impegni finanziari restano elevati, senza segnali di miglioramento significativo. La questione del debito si conferma come uno dei principali temi di discussione nel panorama economico nazionale.

La stabilità e l’austerità non bastano. Non è sufficiente la prudenza sul fronte dei conti per far ripartire l’Italia e nemmeno per evitare rischi legati al debito pubblico. E quest’anno quello italiano rischia seriamente di diventare il più alto in Ue, peggiore persino di quello greco. L’allarme viene lanciato dal presidente di Legacoop, Simone Gamberini, presentando l’ultimo studio realizzato da Prometeia proprio per Legacoop e con riferimento al Dfp. La prudenza nei conti pubblici, avverte Gamberini, “resta importante ma da sola non è più sufficiente perché l’immobilismo non paga”. Non basta, quindi, che il governo si vanti della sua stabilità e del suo impegno in direzione dell’austerità, già mostrato con l’ultima Manovra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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