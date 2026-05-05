Debito pubblico e risparmio | perché all’Italia serve il modello dei Money Market Fund

Il dibattito sulla gestione del debito pubblico italiano continua a suscitare attenzione tra esperti e cittadini. Recentemente, due studiosi hanno pubblicato un articolo che analizza le strategie di risparmio e il ruolo dei fondi del mercato monetario. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per migliorare la situazione economica del paese, evidenziando alcune proposte specifiche nel campo della finanza pubblica.

Gentile direttore, ho letto con molto interesse l’articolo di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, pubblicato dal vostro quotidiano il 28 aprile 2026 sulla gestione del debito pubblico. In esso si suggerisce di imitare, anche in Italia, il modello americano di raccolta del risparmio – da parte di un ente finanziario, il Money Market Fund (MMF) – per convogliarlo su titoli pubblici a breve e brevissimo termine; ovviamente l’MMF ci acquista titoli a medio e lungo termine con più alto tasso di rendimento. Così tutti e tre i soggetti coinvolti rimangono soddisfatti: i risparmiatori hanno una remunerazione “sicura” e superiore al rendimento dei...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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