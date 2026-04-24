Il deficit pubblico dell’Italia per il 2025 è stato stimato dall’Istat al 3,1% del Pil, avvicinandosi alla soglia del 3% prevista dai parametri europei. Questa cifra rappresenta un lieve sforamento rispetto alla regola del Patto di Stabilità, che potrebbe comportare conseguenze a livello comunitario. Il dato è stato reso noto in un momento di attenzione sulle politiche di austerità adottate dal governo, con particolare riferimento alle scelte di contenimento della spesa pubblica e alla gestione del debito.

Il deficit pubblico dell’Italia certificato dall’ Istat per il 2025 è pari al 3,1% del Pil, a un’incollatura dalla soglia del 3% che riporterebbe il Paese nel quadro del rispetto dei parametri di Maastricht e del Patto di Stabilità, evitando lo sforamento delle regole europee. Un dato, quello di Roma, nettamente inferiore rispetto al -8,1% del 2022 e su cui pesano una crescita nel quarto trimestre del 2025 superiore alle aspettative (+0,3% contro +0,2%) ma ancora anemica sul fronte del denominatore e l’eredità dei pagamenti per il Superbonus 110% su quello del nominatore. Ma il dato di fatto che emerge, in generale, è quello di un Paese che si trova ancora di fronte a grandi incertezze.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Deficit e debito, gli “zero virgola” e l’affanno dell’austerità di Meloni e Giorgetti

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I numeri parlano chiaro: nel 2025 il deficit italiano si attesta al 3,1% del PIL, oltre la soglia del 3% fissata dall’Unione Europea. Un solo decimale che pesa, perché significa restare nella procedura per deficit eccessivo e rinviare l’uscita almeno al 2027. Non è u - facebook.com facebook