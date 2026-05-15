Bimbo trapiantato cardiochirurgo | Cuore tolto prima di capire che altro avesse di danni

Un bambino sottoposto a trapianto di cuore è stato oggetto di un intervento in cui il cuore è stato rimosso prima di valutare eventuali danni all’organo. Il cardiochirurgo ha dichiarato che l’operazione è stata eseguita senza attendere ulteriori verifiche, affermando che non c’erano alternative in quella fase. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla tempistica e sulle decisioni prese durante l’intervento. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

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