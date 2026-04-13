Una perizia anche sul cuore tolto al piccolo Domenico prima del trapianto la famiglia chiede altre analisi
La famiglia di un bambino ha richiesto una perizia sui due cuori coinvolti in un incidente verificatosi in un ospedale di Bari. L’avvocato ha presentato al giudice richiesta di analizzare sia il cuore rimosso al piccolo prima del trapianto sia quello trapiantato e bruciato durante l’incidente probatorio previsto per il 28 aprile presso il Policlinico. La richiesta mira a chiarire i dettagli relativi agli organi coinvolti nell’evento.
L'avvocato Francesco Petruzzi ha chiesto al gip di effettuare la perizia su due cuori, sia quello tolto al bimbo che quello trapiantato bruciato, nell'incidente probatorio che si terrà al Policlinico di Bari il 28 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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