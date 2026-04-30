Miranda non dice più ad Andy di non essere ridicola perché tutti vogliono essere noi | ecco com' è Il Diavolo veste Prada 2

Dopo vent'anni dal primo film, torna nelle sale il sequel dedicato a Andy Sachs e al suo ambiente lavorativo. La storia riprende con la protagonista che ha smesso di dire all’amica di non essere ridicola, perché ora sono tutti alla ricerca di un’immagine che li renda parte di un mondo esclusivo. La narrazione si concentra sui cambiamenti avvenuti nel tempo e sulle nuove dinamiche tra i personaggi.

Oggi Miranda non dice più ad Andy Sachs di «non essere ridicola» perché «tutti vogliono essere noi»: con i tagli che la crisi della carta stampata e in generale dei media ha sferrato su Runway, il magazine programmato per farci sognare lusso e bellezza, persino la potentissima direttrice oggi vola in economy. Nel suo ufficio a Manhattan, ora le tocca appendere il cappotto da sola, invece di lanciarlo prepotentemente sulla scrivania dell'assistente, da quando qualcuno è andato a lamentarsi alle Risorse umane. Lo spirito dei tempi è servito. Runway affonda, gli inserzionisti fanno la voce grossa e i giganti della Silicon Valley divorano quel che resta dei giornali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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