Latina in campo contro le discriminazioni

Domenica 17 maggio alle 10, si svolgerà un torneo di calcio a 5 organizzato da Latina Sport Academy e Arcigay Latina – Seicomesei. L’evento mira a sensibilizzare contro le discriminazioni attraverso una giornata dedicata allo sport. La manifestazione coinvolgerà numerosi partecipanti e si terrà presso una struttura sportiva della città. La collaborazione tra le due realtà intende promuovere valori di inclusione e rispetto, utilizzando il calcio come strumento di comunicazione e aggregazione.

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In campo contro le discriminazioni: Latina Sport Academy e Arcigay Latina – Seicomesei hanno organizzato per domenica 17 maggio un evento speciale di calcio a 5 - inizio alle 10.30 - presso il campo sportivo Lorenzo Giannandrea, in occasione della Giornata internazionale contro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video El peso de la ley: Investigan y denuncian a 'Cristorata' por racismo y discriminación Sullo stesso argomento Lucca, marcia e veglia contro le discriminazioni: un fronte comune? Domande chiave Come faranno fede e diritti civili a dialogare in via Galli Tassi? Chi sono i gruppi sociali che hanno unito le forze a Lucca?... Martinsicuro: arriva il Centro PRIDE contro le discriminazioni? Domande chiave Come funzionerà lo sportello di ascolto in Via Roma? Chi gestirà concretamente i servizi di tutela e privacy? Perché l'UNAR ha... Latina Basket, domenica Gara 2 dei playoff contro Treviglio x.com Latina Basket, domenica Gara 2 dei playoff contro TreviglioDopo la vittoria nel primo confronto della serie, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a tornare in campo per Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale contro la Tav Tr ... radioluna.it Richiesta di recensione di VOD di una latina prosperosa reddit Latina Basket, iniziano i playoff: Gara 1 contro Treviglio BrianzaSi accendono i playoff per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri sono pronti a scendere in campo per i quarti di finale della Serie B Nazionale contro Treviglio Brianza Basket, in u ... radioluna.it