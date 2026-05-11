Lucca marcia e veglia contro le discriminazioni | un fronte comune

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucca si è svolta una marcia e una veglia per contestare le discriminazioni, con la partecipazione di diversi gruppi sociali. L’evento si è tenuto in via Galli Tassi, dove si sono confrontate diverse realtà sulla tutela dei diritti civili e sulla lotta contro ogni forma di discriminazione. La manifestazione ha coinvolto cittadini, associazioni e rappresentanti di vari settori, che hanno deciso di unire le forze in un fronte comune.

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? Domande chiave Come faranno fede e diritti civili a dialogare in via Galli Tassi?. Chi sono i gruppi sociali che hanno unito le forze a Lucca?. Perché la marcia punta a infrangere il silenzio nelle comunità religiose?. Quale percorso seguiranno i manifestanti dalle mura fino alla chiesa valdese?.? In Breve Venerdì 15 maggio 2026 partenza da Porta San Pietro verso via Galli Tassi.. Pastora Sara Heinrich e don Andrea Quilici guidano la veglia in chiesa Valdese.. Partecipano associazioni Maschile Plurale, Città delle donne, Spi Cgil e scout Cngei.. Iniziativa sostenuta dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Capannori.. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18:30, Porta San Pietro a Lucca diventerà il punto di partenza per una marcia che attraversa le vie del centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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