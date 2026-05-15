Latina circondati in un cortile e rapinati con un coltello da macellaio | due uomini finiscono in ospedale

Nella notte nel quartiere Nicolosi, due uomini di nazionalità indiana sono stati aggrediti da tre persone armate di coltello. L'aggressione si è verificata in un cortile, dove i due sono stati circondati e rapinati. Entrambi sono stati feriti e trasportati in ospedale per le cure del caso. La vicenda ha provocato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova notte di paura nel quartiere Nicolosi, dove due cittadini di nazionalità indiana sono stati aggrediti e rapinati da tre uomini armati di coltello. L’episodio è avvenuto tra martedì e mercoledì, all’interno di uno dei cortili delle palazzine di via Grassi, in un contesto già segnato da situazioni di degrado sociale e tensioni legate a traffici illeciti. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime si trovavano all’esterno e stavano parlando con un amico prima di rientrare in casa, quando sono state avvicinate da tre sconosciuti, descritti come uomini di origine nordafricana. Minacciati con un coltello da macellaio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Latina, circondati in un cortile e rapinati con un coltello da macellaio: due uomini finiscono in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggressioni nella serata brianzola: due uomini finiscono in ospedaleViolenze nella serata di giovedì e nella notte di venerdì in due comuni della Brianza. Paura per due turisti alla Stazione Termini, rapinati sotto la minaccia di un coltello da un 38enneUn uomo di 38 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di due turisti tedeschi nei pressi della Stazione Termini.