Paura per due turisti alla Stazione Termini rapinati sotto la minaccia di un coltello da un 38enne

Due turisti tedeschi sono stati rapinati nei pressi della Stazione Termini da un uomo di 38 anni, che li ha minacciati con un coltello. L'aggressore è stato arrestato poco dopo dalle forze dell'ordine. La vicenda si è svolta nel cuore di Roma, creando apprensione tra i passanti e attirando l'attenzione delle autorità sul luogo dell’accaduto.

Un uomo di 38 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di due turisti tedeschi nei pressi della Stazione Termini. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato che ha agito sulla base di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma dopo le indagini coordinate dalla Procura. Rapina alla Stazione Termini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'operazione è scaturita da un episodio avvenuto lo scorso dicembre, quando una coppia di turisti tedeschi è stata vittima di una rapina nella zona della Stazione Termini. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati contro il patrimonio e la persona, è stato individuato e arrestato in tempi rapidi dagli agenti del Commissariato di P.