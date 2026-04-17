Aggressioni nella serata brianzola | due uomini finiscono in ospedale

Nella serata di giovedì e nella notte di venerdì, due episodi di violenza si sono verificati in due diversi comuni della Brianza. Le forze di soccorso sono intervenute in via De Gasperi a Lomagna, dove intorno alle 19 un uomo di 43 anni è stato aggredito e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze degli incidenti o sugli eventuali responsabili.

Violenze nella serata di giovedì e nella notte di venerdì in due comuni della Brianza.Ieri intorno alle 19 le forze di soccorso sono state mobilitate in via De Gasperi a Lomagna per un 43enne vittima di un'aggressione. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. L'uomo è.🔗 Leggi su Leccotoday.it Aggressione Ospedale Vigevano #virale #neiperte #vigevano #notizie Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro: 3 uomini finiscono in ospedale, uno in codice rosso Zuffa fuori dalla discoteca a Ivrea, tre uomini finiscono all'ospedaleNella notte di sabato 4 aprile 2026 una violenta zuffa è scoppiata davanti alla discoteca Fenice di via Gobetti a Ivrea.