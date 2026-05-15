Latina celebra lo sport giovanile col Minibasket

A Latina si è tenuta la festa conclusiva della stagione di minibasket dedicata alle categorie giovanili. L'evento, intitolato “Minibasket For Life”, ha visto in campo più di settecento bambini che hanno partecipato a diverse iniziative sportive. L'appuntamento ha coinvolto giovani atleti, allenatori e famiglie, offrendo un'occasione di incontro e di spettacolo per tutti gli appassionati del settore. La manifestazione si è svolta presso una struttura sportiva della città, con attività pensate per coinvolgere i più piccoli.

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