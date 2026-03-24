Durante una recente partita, Alcaraz ha espresso pubblicamente l'aspettativa che gli avversari gli permettessero di vincere, suscitando discussioni sulla sua interpretazione dello sport. Nel frattempo, il tennista Arthur Rinderknech si è trovato a cambiare improvvisamente ruolo, passando da un atleta poco conosciuto a una figura paragonabile a Roger Federer, nel giro di pochi set.

Arthur Rinderknech non poteva sapere che di lì ad un paio di set sarebbe passato da essere un onesto tennista impronunciabile a Roger Federer. La percezione distorta che il suo avversario – un Carlos Alcaraz fuor di sè – stava proponendo ai giornalisti in una conferenza stampa abbacinate. Aveva detto proprio così, Alcaraz: “Contro di me diventano tutti Federer”, pure il malcapitato francese Rinderknech. “Mi viene da dire che sto giocando contro Roger Federer a ogni turno. Capita spesso che giochino a un livello davvero incredibile. Ho quasi la sensazione che succeda sempre contro di me”. Era l’aperitivo di un fantasma psicologico, che alcuni avevano intercettato superficialmente come lo stordimento momentaneo del campione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz ha confuso lo sport col feudalesimo, vorrebbe che gli avversari lo lasciassero vincere

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