Alcaraz ha confuso lo sport col feudalesimo vorrebbe che gli avversari lo lasciassero vincere
Durante una recente partita, Alcaraz ha espresso pubblicamente l'aspettativa che gli avversari gli permettessero di vincere, suscitando discussioni sulla sua interpretazione dello sport. Nel frattempo, il tennista Arthur Rinderknech si è trovato a cambiare improvvisamente ruolo, passando da un atleta poco conosciuto a una figura paragonabile a Roger Federer, nel giro di pochi set.
Arthur Rinderknech non poteva sapere che di lì ad un paio di set sarebbe passato da essere un onesto tennista impronunciabile a Roger Federer. La percezione distorta che il suo avversario – un Carlos Alcaraz fuor di sè – stava proponendo ai giornalisti in una conferenza stampa abbacinate. Aveva detto proprio così, Alcaraz: “Contro di me diventano tutti Federer”, pure il malcapitato francese Rinderknech. “Mi viene da dire che sto giocando contro Roger Federer a ogni turno. Capita spesso che giochino a un livello davvero incredibile. Ho quasi la sensazione che succeda sempre contro di me”. Era l’aperitivo di un fantasma psicologico, che alcuni avevano intercettato superficialmente come lo stordimento momentaneo del campione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Articoli correlati
Australian Open, Alcaraz ha finto di ritirarsi? Il gesto che ha ‘confuso’ Zverev(Adnkronos) – Carlos Alcaraz ha finto di ritirarsi agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo è volato in finale allo...
Juve ancora in corsa per lo Scudetto? Pancaro non ha dubbi: «Io penso che la lotta al titolo non è chiusa. Queste le squadre che lo possono vincere»di Francesco SpagnoloJuve ancora in lotta per lo Scudetto? Per Pancaro assolutamente no.
ALCARAZ doma DE MINAUR: prima semifinale a Melbourne | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026
Aggiornamenti e notizie su Alcaraz ha confuso lo sport col...
Pagina 0 | Alcaraz nervoso e frustrato: l'analisi di Fognini dopo il ko di Miami diventa viraleAlcaraz era nervoso e frustrato. E quello che ha detto al suo staff è stato chiaro. Fabio Fognini analizza il ko del campione spagnolo a Miami; il numero uno al mondo è stato sconfitto da Korda ed h ... corrieredellosport.it
Carlos Alcaraz perde perché è annoiato: il super coach fa discutereIl tennista di Murcia è sembrato stanco e svogliato durante la partita contro Korda a Miami ... msn.com